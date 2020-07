Musica, allegria e solidarietà con Rds in piazza Garibaldi

CREMA (23 luglio 2020) - In piazza Garibaldi stand e veicoli di Rds, per la prima tappa del tour italiano della radio nazionale. Due ore di intrattenimento e musica con i grandi successi dell'estate e la voce di Fabrizio D'Alessio. Poi i gadget per i cremaschi e la raccolta fondi per il Centro missionario medicinali. Pedalando per cinque minuti su una mountain-bike i cremaschi hanno ottenuto che Menarini devolvesse fondi a questa realtà caritatevole. In piazza anche il sindaco Stefania Bonaldi, gli assessori Michele Gennuso e Matteo Gramignoli e i ragazzi della Pallacanestro Crema.

