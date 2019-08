Interventi di emergenza per mettere in sicurezza piante e strade

NEL CREMASCO (2 agosto 2019) - Nel Cremasco interventi di emergenza della Protezione Civile San Marco per mettere in sicurezza le piante divelte dal vento nella zona di Casaletto Ceredano, sulla strada provinciale per Montodine e nel parco del Comune. Protezione civile in azione anche nell'oratorio del paese.

